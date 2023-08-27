Британська розвідка: ЗСУ ведуть бої з росіянами за «вишки Бойка» у Чорному морі

Окупанти також використовують бурові платформи для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки

Платформи між Кримом та Одесою не тільки контролюють цінні вуглеводневі ресурси, а й можуть використовуватися як бази передового розгортання, вертолітні майданчики та для розміщення ракетних систем дальнього радіуса дії

Між українськими й російськими морськими та повітряними силами йдуть бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі – «вишки Бойка». Про це повідомляє британська розвідка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У дописі зазначають, що ці платформи між Кримом та Одесою не тільки контролюють цінні вуглеводневі ресурси але, як і острів Зміїний на заході, також можуть використовуватися як бази передового розгортання, вертолітні майданчики та для розміщення ракетних систем дальнього радіуса дії.

Варто додати, що минулого тижня російський бойовий літак обстріляв український військовий малий катер, який перебував в районі «вишок Бойка» на північному заході моря.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Україна завдала ударів по кількох платформах, контрольованих Росією. І РФ, і Україна також періодично захоплювали їх своїми військами», – наголошують розвідники.

Зауважимо, у 2014 році Росія захопила так звані «вишки Бойка» – бурові платформи в 100 км від Одеси й 150 км від Криму. Крім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка»

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, під час удару на бурових платформах в Чорному морі перебувало понад 100 людей. Найсильніший удар припав по першій вишці. Також відомо, що окупанти використали платформу «Чорноморнафтогазу» як об'єкт розвідки.

Згодом стало відомо, що вогонь на підбитих воїнами ЗСУ бурових платформах «Чорноморнафтогазу» вже дістався свердловини, окупантам не вдавалося його загасити понад місяць.