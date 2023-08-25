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Британська розвідка назвала наслідки загибелі Пригожина для «Вагнера»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Британська розвідка назвала наслідки загибелі Пригожина для «Вагнера»
фото з відкритих джерел

Розвідка зазначає, що вакуум лідерства у групі «Вагнера» буде посилено повідомленнями про те, що засновник і польовий командир Дмитро Уткін також мертвий

Ймовірна загибель Євгена Пригожина призведе до серйозної дестабілізації в групі «Вагнера». Про це повідомляє міноборони Великої Британії в Twitter.

«Поки немає жодних підтверджених доказів щодо присутності Пригожина на борту, враховуючи його особливі заходи безпеки. Але існує ймовірність, що він дійсно помер», – зазначено у повідомленні.

За даними британської розвідки, смерть Пригожина майже безумовно матиме наслідком глибоко дестабілізуючий вплив на групу «Вагнера». Його характерні особисті якості, такі як гіперактивність, виняткова сміливість, непохитність у досягненні мети та висока жорстокість, навряд чи можуть знайтись у будь-якого наступника.

«Вакуум лідерства у групі «Вагнера» буде посилено повідомленнями про те, що засновник і польовий командир Дмитро Уткін та начальник тилу Валерій Чекалов також мертві», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.

До слова, тіло Євгена Пригожина офіційно упізнано в морзі, його впізнав один із командирів ПВК «Вагнер».

Reuters із посиланням на двох американських чиновників повідомляло, що авіакатастрофа, у якій загинув Пригожин, могла бути спровокована ударом від ракети класу «земля-повітря».

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Теги: розвідка Міноборони земля авіакатастрофа бізнес смерть повітря британська розвідка

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