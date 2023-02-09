Росія може висадити десант на півдні або півночі – розвідка

Представник розвідки заявив, що висадка десанту стане самогубною для окупантів

Російські загарбники можуть ухвалити рішення про проведення десантної операції на півдні або на півночі України. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Якщо говоримо про класичну десантну операцію. Така загроза теж завжди присутня – або з білоруського напрямку, або морський десант, якщо ми говоримо про Одесу», – сказав Юсов.

Проте представник ГУР заявив, що така операція стане самогубною для окупантів.

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«Таке рішення було б самогубним для рашистів. Такий десант буде дуже швидко знищено на території України. Так само як були колосальні втрати під час початку повномасштабного вторгнення в Гостомельському аеропорту, коли українці завдали нищівних втрат загарбникам», – додав Юсов.

Раніше повідомлялося, що Росія підготувала для масштабного наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 РСЗВ радянських часів, таких як «Град» і «Смерч», 400 винищувачів та 300 вертольотів. Про це пише видання Foreign Policy.

Українська влада ж заявляє, що на даний момент немає загрози повторення широкомасштабного російського наступу, однак такі ризики існують на Східному та Південному напрямках.

Триває 351-ша доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.