Втрати росіян на фронті за останні два тижні суттєво зросли – британська розвідка

У січні росіяни втрачали за добу в середньому 701 військового, а лютому – 824

Британська розвідка на основі наданої Генштабом ЗСУ інформації про втрати живої сили російської армії на фронті зобразила їх на кривій із середнім показником за кожен місяць вторгнення. На графіку помітно, що у січні та лютому втрати росіян суттєво зросли.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з цією кривою, найменших втрат росіяни зазнавали у квітні, червні та липні минулоріч – по 193, 172 та 173 військовослужбовців у середньому за добу.

Ближче до кінця року втрати росіян почали зростати до в середньому 415 загиблих за добу у жовтні, 559 у листопаді та 537 у грудні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак у січні росіяни втрачали за добу в середньому 701 військового, а лютому – 824. Більшим цей показник був лише у лютому минулого року на самому початку вторгнення, коли росіяни заходили на територію України розтягнутими колонами і ще не встигли повноцінно укріпитися та облаштувати лінії оборони. Тоді вони втрачали по 1140 солдатів за добу в середньому.

«За останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з першого тижня вторгнення в Україну, – зазначає британська розвідка. – Зростання кількості втрат росіян, імовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті – прикладом цього є Вугледар і Бахмут».

Хоча британці і відзначають, що це дані Генштабу ЗСУ і вони не мають змоги достеменно перевірити їхню достовірність.

Нагадаємо, окупанти готуються посилити свої атаки на сході України в найближчі декілька тижнів. Водночас ворог не має достатньо ресурсів, необхідних для початку широкомасштабної наступальної операції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також нещодавно мережею поширилося відео, де росіяни жаліються губернатору Калініградської області, що їх відправляють штурмувати українські території як «гарматне м'ясо», а командування при цьому перебуває десь далеко і не виходить на зв'язок.