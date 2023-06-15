Сім держав оголосили про відправку Україні систем ППО

Литва та союзники придбають для України засоби ППО на понад €100 млн

Литва спільно з Великою Британією, Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією та Ісландією закупить для України засоби протиповітряної оборони для України €107,5 млн. Внесок Литви складатиме €6 млн. Про це повідомляє міноборони Литви.

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«Литва постійно знаходить різні способи підтримати Україну. Закупівля засобів протиповітряної оборони сімома країнами посилить здатність України захищати критично важливу інфраструктуру, цивільне населення та військовослужбовців», – сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Зазначається, що закупівля засобів ППО для України є першим із п'яти очікуваних пакетів підтримки у рамках другого раунду закупівель Міжнародного фонду для України. Сім країн-союзниць, які входять до фонду, зібрали майже €608 млн.

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На першому етапі закупівлі зараз виготовляються бойові та розвідувальні безпілотники, які цього літа прибудуть в Україну.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди мають намір придбати і передати Україні чотири радіолокаційні системи пасивного спостереження VERA-NG загальною вартістю €150 млн.

До слова, США передадуть Україні нову бронетехніку. Сполучені Штати запевняють, що продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.