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Нідерланди посилять українські системи ППО

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нідерланди посилять українські системи ППО
Нідерланди виділяють кошти на закупівлю для України радіолокаційних комплексів VERA-NG
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нідерланди передадуть Україні чотири радіолокаційні системи загальною вартістю €150 млн

Нідерланди передадуть Україні чотири радари для системи протиповітряної оборони. Про це заявила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен в листі до парламенту. 

Нідерланди мають намір придбати і передати Україні чотири радіолокаційні системи пасивного спостереження VERA-NG загальною вартістю €150 млн.

«Радари призначені для виявлення, локалізації, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних і морських цілей. Таким чином, Нідерланди вносять свій внесок в інтегровану протиповітряну оборону України», – заявила міністр.

Вона також нагадала, що міністри оборони країн Об’єднаних експедиційних сил під керівництвом Великої Британії домовились витратити 107 мільйони євро з Міжнародного фонду для України на зміцнення ППО Києва.

«Крім того, завтра на засіданні Контактної групи з питань оборони України буде оголошено, що Нідерланди виділяють €40 млн на закупівлю обладнання для протиповітряної оборони в межах багатостороннього партнерства, яке буде доставлено в Україну в найкоротші терміни», – додала Оллонгрен.

Зазначимо, що система VERA-NG складається з трьох ресиверів сигналів випромінювання 360-градусного охоплення. Розрахунки системи передають бойовим постам ППО дані щодо виявлених цілей з координатами дальності, азимуту та висоти. Дальність роботи системи – 400 кілометрів із точністю до 20 метрів.

Нагадаємо, що США передадуть Україні нову бронетехніку. Сполучені Штати запевняють, що продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Теги: Нідерланди системи ППО війна

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