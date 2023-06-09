Посилення ППО та розподіл боєприпасів: Зеленський провів засідання Ставки

Володимир Зеленський: «Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок»

Наразі у центрі обговорення перебуває ситуація на передовій, України сконцентрована на всіх напрямках, де потрібні дії й де ворог може зазнати поразок. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відео зверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава держави зазначив, що провів засідання Ставки.

«Провів Ставку. Ситуація на передовій – цьому основна увага. Доповіді – командувачі оперативних напрямків, Головком, ГУР, Міністерство оборони, Мінстратегпром, Міністерство внутрішніх справ», – заявив Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він наголосив, що під час засідання було детально обговорено постачання та розподіл боєприпасів, посилення української артилерії та ППО.

«Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій», – підкреслив Зеленський.

Триває 471-шадоба широкомасштабної війни Росії проти України. Загалом, протягом доби, ворог завдав вісім ракетних ударів по цивільних будинках міста Звягель Житомирської області та по околицях Харкова. Крім того, завдав 58 авіаційних ударів та здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки, лікарню та іншу цивільну інфраструктуру.