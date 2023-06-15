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Ізраїль створить систему ППО, яка збиватиме іранські гіперзвукові ракети

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ізраїль створить систему ППО, яка збиватиме іранські гіперзвукові ракети
Новий комплекс ППО називається Sky Sonic і найближчим часом концерн проведе його випробування
фото: скріншот з відео Rafael Advanced Defense Systems Ltd

Нова система ППО призначена для перехоплення гіперзвукових ракет

Сьогодні військовий концерн Rafael повідомив, що перебуває в просунутій стадії розробки системи ППО, призначеної для перехоплення гіперзвукових ракет. Голова правління концерну Юваль Штайніц заявив, що ця система не має аналогів. Він пообіцяв, що її буде представлено наступного тижня на авіасалоні в Ле-Буржі, пише видання Деталі.

Повідомляється, що новий комплекс називається Sky Sonic і найближчим часом Rafael проведе його випробування. Минулого тижня військово-космічні сили Корпусу вартових Ісламської революції представили нову гіперзвукову ракету Fattah.

«Ця ракета здатна обійти найпередовіші системи оборони США та сіоністського режиму, зокрема ізраїльський «Залізний купол», – йдеться у повідомленні іранського телебачення. Командувач військово-повітряних сил Ірану Амір Алі Гаджізаде заявив, що дальність ракети 1400 кілометрів і вона здатна подолати всі види захисту.

Бравурні реляції про досягнення іранського військово-промислового корпусу у минулому неодноразово виявлялися пропагандистськими фейками. Небагато країн світу мають технології для розробки гіперзвукових ракет. До їх числа входять США, Китай та Росія. Західні військові коментатори зазначають, що Іран ще не проводив випробування своєї гіперзвукової ракети.

Гіперзвукові ракети – це вдосконалені крилаті ракети, які рухаються в п'ять разів швидше за швидкість звуку, мають високу точність і маневровість. Складність захисту від гіперзвукової ракети пов'язана з її здатністю змінювати траєкторію в польоті, що ускладнює її відстеження та перехоплення.

Нагадаємо, 6 червня в Ірані за присутності президента Ібрагіма Райсі та високопоставлених офіцерів Корпусу вартових Ісламської революції показали гіперзвукову ракету Fattah.

До слова, Іран продовжує використовувати китайські деталі для виробництва дронів, які потім Росія використовує на війні проти України.

Теги: Іран Ізраїль системи ППО

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