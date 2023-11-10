Данілов пояснив, чому повний перехід економіки України на воєнні «рейки» неможливий

Дінілов: «Коли починають використовувати словосполучення «перехід економіки на воєнні «рейки», то варто усвідомити, що це не зовсім коректна річ»

Україна не може реалізувати повний перехід економіки на воєнні рейки, оскільки такий курс можуть обрати лише авторитарні або тоталітарні режими, подібні до колишнього Радянського Союзу. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів в інтерв'ю «Українському радіо».

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«Коли починають використовувати словосполучення «перехід економіки на воєнні «рейки», то варто усвідомити, що це не зовсім коректна річ. Якби ми жили в СРСР, там, де адміністративна команда переходу всіх і вся, де всі підприємства були державної форми власності, де була зовсім інша система державного управління. Це була замкнута система, тож перейти на військові рейки фізично неможливо», – пояснив Данілов.

Він зазначив, що в Україні вже розроблено програми забезпечення військових боєприпасами, бронетехнікою та ракетами. Наша країна з кожним днем потужно нарощує власні можливості, і в цьому беруть участь державні підприємства.

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«За останній рік-півтора брати в цьому участь також розпочала величезна кількість приватних компаній. Вони працюють на дуже високому рівні. Дуже простий приклад – морські дрони, які знищують окупанта. Це продукт приватної компанії», – розповів секретар РНБО.

Він уточнив, що таку компанію створила людина, яка не мала жодного відношення до моря та транспортних засобів.

За словами Данілова, західні партнери України у захваті від того, коли наша країна робить за такий короткий проміжок часу такі унікальні речі.

Раніше повідомлялося, що Україна готова до компромісів, аби досягти великої мети та стати членом Європейського Союзу.