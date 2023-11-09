Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія хоче перейти до нової фази війни – Данілов

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія хоче перейти до нової фази війни – Данілов
Переговори нібито про мир потрібні насамперед РФ
фото ілюстративне

Росія дуже хоче підписати мирні угоди на користь своєї країни, щоб накопичити сили

Західні ЗМІ повідомляють, що партнери нібито тиснуть на Україну щодо початку мирних переговорів з Росією. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов поясив, чому ці переговори зараз неможливі. Про це він сказав «24 каналу».

Данілов заявив, що переговори нібито про мир потрібні насамперед Росії, аби накопичити сили для нової фази війни.

«Росія дуже хоче підписати мирні угоди на користь своєї країни для того, щоб накопичити сили й перейти до наступної фази війни», – каже він.

Секретар РНБО також додав, що згідно з указом Володимира Зеленського від 22 грудня 2021 року лише президент, прем'єр та очільник МЗС можуть офіційно представляти позицію України на зовнішньополітичній арені. Усіх інших цей указ зобов'язував письмово узгоджувати свою діяльність з МЗС. Про цей указ він згадав коментуючи заяви окремих експосадовців, які намагаються від імені України створювати враження зацікавленості у цих переговорах.

Нагадаємо, триває 624-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.

Теги: росія війна Україна Олексій Данілов переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський назвав втрати України на фронті
Зеленський назвав втрати України на фронті
Сьогодні, 08:31
Це вже дев'яте продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення РФ
Мобілізацію та воєнний стан продовжено: Зеленський підписав закони
Сьогодні, 16:07
Президент назвав основні кроки для закінчення гарячої стадії війни
Президент назвав основні кроки для закінчення гарячої стадії війни
Сьогодні, 13:33

Події в Україні

Ворог пішов у наступ на сімох напрямках: результати боїв
Ворог пішов у наступ на сімох напрямках: результати боїв
Росія хоче перейти до нової фази війни – Данілов
Росія хоче перейти до нової фази війни – Данілов
Розвідка анонсувала низку операцій в Криму
Розвідка анонсувала низку операцій в Криму
Потужний вибух у Севастополі: У центрі міста чути сирени швидкої допомоги
Потужний вибух у Севастополі: У центрі міста чути сирени швидкої допомоги
У Житомирі невідомий побив працівника військкомату (відео)
У Житомирі невідомий побив працівника військкомату (відео)
Смертельна ДТП за участю нардепа. Суд обрав запобіжний захід Ніколаєнку
Смертельна ДТП за участю нардепа. Суд обрав запобіжний захід Ніколаєнку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
8757
Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів
8335
Зеленський назвав втрати України на фронті
7255
Ізраїль заявив про успішну спецоперацію у Бразилії
7126
ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю
6831
Уночі в Києві пролунав вибух: що відомо

Новини

«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Сьогодні, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 04:50
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту