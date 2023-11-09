Росія хоче перейти до нової фази війни – Данілов

Росія дуже хоче підписати мирні угоди на користь своєї країни, щоб накопичити сили

Західні ЗМІ повідомляють, що партнери нібито тиснуть на Україну щодо початку мирних переговорів з Росією. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов поясив, чому ці переговори зараз неможливі. Про це він сказав «24 каналу».

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Данілов заявив, що переговори нібито про мир потрібні насамперед Росії, аби накопичити сили для нової фази війни.

«Росія дуже хоче підписати мирні угоди на користь своєї країни для того, щоб накопичити сили й перейти до наступної фази війни», – каже він.

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Секретар РНБО також додав, що згідно з указом Володимира Зеленського від 22 грудня 2021 року лише президент, прем'єр та очільник МЗС можуть офіційно представляти позицію України на зовнішньополітичній арені. Усіх інших цей указ зобов'язував письмово узгоджувати свою діяльність з МЗС. Про цей указ він згадав коментуючи заяви окремих експосадовців, які намагаються від імені України створювати враження зацікавленості у цих переговорах.

Нагадаємо, триває 624-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.