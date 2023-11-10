Данілов: Україна готова до компромісів, аби стати членом ЄС

Секретар РНБО висловив впевненість, що при швидкому виконанні вимог ЄС, європейська спільнота не буде проти нашого вступу

Україна готова до компромісів, аби досягти великої мети та стати членом Європейського Союзу. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі «Українського радіо», коментуючи заяву президента Угорщини Віктора Орбана про блокування Будапештом початку перемовин про вступ України до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги - щодо мови та освіти.

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«Що стосується заяви Орбана, то ви чули заяву нашого віцепрем’єр-міністра Стефанішиною, яка безпосередньо переймається цим питанням. Ми готові йти на певні компроміси в цьому питанні для того, щоб досягнути великої мети і бути членами ЄС. Складного там нічого немає і я не думаю, що для нас це буде важко. Відповідні нормативно-правові акти вже підготовлені. Більше того, думаю, вони обов’язково будуть прийняті для того, щоб Угорщина не спекулювала на тих чи інших речах», – зазначив Олексій Данілов.

Секретар РНБО висловив впевненість, що при швидкому виконанні вимог ЄС, європейська спільнота не буде проти нашого вступу.

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«Має бути демократична вільна країна, де поважається людина, її права, закони, норми і правила, які є для всіх однаковими. Тоді ми критерії, які є в ЄС, дуже швидко виконаємо на 100%», – сказав Данілов.

Водночас Данілов наголосив, що «наше домашнє завдання» – це подолання корупції.

Раніше повідомлялося, що наступне важливе рішення щодо вступу України в ЄС після оприлюдення Єврокомісією рекомендацій про початок перемовин з Україною очікується приблизно 14-15 грудня. Про це президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 8 листопада, посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова передала прем'єр-міністрові Денису Шмигалю звіт Єврокомісії з рекомендаціями про початок вступних переговорів.

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Нагадаємо, Європейська комісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу. За словами фон дер Ляйєн, Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, коли надавав статус кандидата.

Як повідомлялося, Європейська комісія дала чітко зрозуміти, що Україна рухається до відкриття переговорів про членство у Євросоюзі.