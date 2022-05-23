Де на фронті зараз найважча ситуація: звернення президента (відео)

Боротьба України у війні проти Росії – це захист спільних цінностей усіх країн вільного світу – Зеленський фото: Офіс президента

«Коли ми говоримо партнерам, що нам необхідна сучасна протиракетна зброя та авіація, ми говоримо – це реальні життя багатьох людей, які не загинули б, якби ми отримали всю ту зброю, по яку звертаємося»