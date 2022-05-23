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    Події в Україні

    Резніков та «Зірка Смерті»: міністр оборони оригінально підсумував зустріч у Рамштайні

    Зустріч у форматі Ramstein пройшла успішно, вважає Олексій Резніков - Резніков та «Зірка Смерті»: міністр оборони оригінально підсумував зустріч у Рамштайні
    Зустріч у форматі Ramstein пройшла успішно, вважає Олексій Резніков
    фото з відкритих джерел

    Міністр оборони оприлюднив несподіване фото

    Олексій Резніков оригінально прокоментував зустріч міністрів оборони понад 40 держав, що у понеділок, 23 травня, вже вдруге відбулася у Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн»

    «Зустріч у форматі Ramstein пройшла успішно», – написав очільник українського оборонного відомства у Twitter.

    «Зірка Смерті». Фото: Oleksii Reznikov/Twitter

    «Зірка Смерті». Фото: Oleksii Reznikov/Twitter

    Лаконічне речення Резніков підкріпив несподіваним зображенням – фото «Зірки Смерті». Це бойова космічна станція в вигаданому всесвіті популярної саги «Зоряні війни», надзброя, що була здатна руйнувати планети.

    Також Резніков повідомив про розмову із міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.

    «На нашій наступній зустрічі я очікую повідомити про результати використання систем, що їх обговорювали сьогодні партнери, які мають змінити правила гри на полі бою», – заявив міністр оборони України.

    Нагадаємо, у Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн» 23 травня відбулася друга зустріч консультативної групи з оборони України за участю понад 40 країн.

    Минула зустріч країн на авіабазі «Рамштайн» відбулася 26 квітня. Її метою було узгодження військової допомоги для України у протистоянні з Росією.

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    Теги: росія окупанти США міністр війна Україна Twitter Олексій Резніков окупація #stoprussia
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    Резніков та «Зірка Смерті»: міністр оборони оригінально підсумував зустріч у Рамштайні