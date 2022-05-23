Резніков та «Зірка Смерті»: міністр оборони оригінально підсумував зустріч у Рамштайні

Міністр оборони оприлюднив несподіване фото

Олексій Резніков оригінально прокоментував зустріч міністрів оборони понад 40 держав, що у понеділок, 23 травня, вже вдруге відбулася у Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн»

«Зустріч у форматі Ramstein пройшла успішно», – написав очільник українського оборонного відомства у Twitter.

«Зірка Смерті». Фото: Oleksii Reznikov/Twitter

Лаконічне речення Резніков підкріпив несподіваним зображенням – фото «Зірки Смерті». Це бойова космічна станція в вигаданому всесвіті популярної саги «Зоряні війни», надзброя, що була здатна руйнувати планети.

Також Резніков повідомив про розмову із міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.

«На нашій наступній зустрічі я очікую повідомити про результати використання систем, що їх обговорювали сьогодні партнери, які мають змінити правила гри на полі бою», – заявив міністр оборони України.

Нагадаємо, у Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн» 23 травня відбулася друга зустріч консультативної групи з оборони України за участю понад 40 країн.

Минула зустріч країн на авіабазі «Рамштайн» відбулася 26 квітня. Її метою було узгодження військової допомоги для України у протистоянні з Росією.

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