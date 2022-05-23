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    Зеленський виступив в Українському Домі в Давосі: спрогнозував, як закінчиться війна (відео)

    До миру може привести дипломатія, впевнений український лідер - Зеленський виступив в Українському Домі в Давосі: спрогнозував, як закінчиться війна (відео)
    До миру може привести дипломатія, впевнений український лідер
    фото: Офіс президента

    «Війна закінчиться нашою перемогою, у нас немає права віддати землю і людей»

    Війна з Росією закінчиться перемогою України, оскільки в українського народу немає іншого виходу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у виступі в Українському Домі в Давосі.

    «Всяка війна закінчується дипломатією. Дипломатія може привести до миру. Будь-яка війна повинна закінчитися миром», – сказав Зеленський.

    Глава держави додав, що в Україні війна закінчиться стражданнями і втратою великої кількості людей. Однак, за його словами, в українців немає вибору. Вони захищають свою землю і воюють за свободу.

    «Тому у нас немає виходу, наша війна закінчиться нашою перемогою. Це не війна до останнього українця. Ми не маємо права віддати і землю, і людей, що живуть на цій землі», – підкреслив Зеленський.

    Нагадаємо, 23 травня відбулося відкриття Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

    Цього ж дня Зеленський виступив у Давосі: ми зупинили другу армію світу.

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    Теги: росія окупанти дипломатія війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський виступив в Українському Домі в Давосі: спрогнозував, як закінчиться війна (відео)