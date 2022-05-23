Зеленський виступив в Українському Домі в Давосі: спрогнозував, як закінчиться війна (відео)

До миру може привести дипломатія, впевнений український лідер

«Війна закінчиться нашою перемогою, у нас немає права віддати землю і людей»

Війна з Росією закінчиться перемогою України, оскільки в українського народу немає іншого виходу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у виступі в Українському Домі в Давосі.

«Всяка війна закінчується дипломатією. Дипломатія може привести до миру. Будь-яка війна повинна закінчитися миром», – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що в Україні війна закінчиться стражданнями і втратою великої кількості людей. Однак, за його словами, в українців немає вибору. Вони захищають свою землю і воюють за свободу.

«Тому у нас немає виходу, наша війна закінчиться нашою перемогою. Це не війна до останнього українця. Ми не маємо права віддати і землю, і людей, що живуть на цій землі», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 23 травня відбулося відкриття Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Цього ж дня Зеленський виступив у Давосі: ми зупинили другу армію світу.

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