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DeepState: Захисники витіснили ворога з Нового Комара на Донеччині (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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DeepState: Захисники витіснили ворога з Нового Комара на Донеччині (відео)
Захоплення села Новий Комар дозволило б створити додаткову загрозу оточення Великої Новосілки
скриншот відео

Ворог зазнав великих втрат убитими

Військові 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана витіснили російських окупантів із села Новий Комар на Донеччині (на північ від Великої Новосілки). Про це повідомив аналітичний портал DeepState, опублікувавши відео бійців батальйону.

«48 окремий штурмовий батальйон імені Номана Челебіджіхана сьогодні почав доштурмовувати останніх пі**рів, які були в Новому Комарі», – сказав боєць на відео.

Увага! Відео містить нецензурну лексику

За даними аналітиків DeepState, ворог зазнав великих втрат убитими. Також були взяті в полон російські військові із 40-ї окремої бригади морської піхоти армії РФ. Їхня кількість не уточнюється.

«Слід відзначити також достатню кількість розрахунків FPV, які були залучені до звільнення села. Екіпажі дронщиків перетворювали росіян на цеглу у вінегрет. Серед екіпажів: FPV РУБпАК «Вирій» 241 ОБр ТРО. Варто згадати і козаків з 3 МБ 31 ОМБр та танк 23 ОМБр», – йдеться в повідомленні.

Варто уточнити, що село Новий Комар розташоване на правому березі річки Мокрі Яли на північ від Великої Новосілки, відстань до якої становить всього 5 км. Захоплення цього села дозволило б створити додаткову загрозу оточення Великої Новосілки.

DeepState: Захисники витіснили ворога з Нового Комара на Донеччині (відео) фото 1
мапа: deepstatemap

Нагадаємо, російські сили знову намагалися прорватися в місто Куп’янськ на Харківщині. Однак українські захисники знищили їхню бронетехніку та особовий склад.

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Теги: фронт війна Донбас Донеччина військові

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