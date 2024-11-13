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Як мільярдер Жеваго обібрав «бідних» монахів Московської церкви? Деталі скандальної справи

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Як мільярдер Жеваго обібрав «бідних» монахів Московської церкви? Деталі скандальної справи
Церковники митрополита Павла, які на пів року поклали на банківський депозит $761 тис, не отримали ані своїх коштів, ані нарахованих відсотків за них
колаж: glavcom.ua

Сотні тисяч доларів, які намісник Лаври митрополит Павла довірив банку Жеваго у 2015 році, зникли

Головне управління Національної поліції у Києві четвертий рік поспіль проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, де потерпілою стороною виступає Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра УПЦ МП. Про це повідомив заступник начальника слідчого управління столичної поліції Андрій Цирульніков у відповіді на запит «Главкома».

За матеріалами справи, у січні 2015 року довірена особа Лаври та заступник начальника відділення №61 банку «Фінанси та Кредит» підписали депозитний договір. Згідно з його умовами, церковники відразу після довгих новорічних свят  назбирали $761 тис. і внесли їх на депозит терміном з 21 січня 2015 року до 23 червня 2015 року. За час користування цими коштами банк повинен був нараховувати і виплачувати вкладнику відсотки за ставкою 12,5% річних.

Як мільярдер Жеваго обібрав «бідних» монахів Московської церкви? Деталі скандальної справи фото 1
витяг із судового реєстру

Однак після закінчення дії вказаного договору Києво-Печерська Лавра не отримала ні свої кошти, ні нараховані дивіденди. Більше того власник банку почав уникати зустрічей та розмов з тодішнім намісником Лаври митрополитом Павлом, попри попередні обіцянки повернути гроші.

У подальшому постановою правління Національного банку України від 17 грудня 2015 року №898 відкликано банківську ліцензію в АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Наступного дня, 18 грудня рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розпочато процедуру ліквідації банку.

Запит «Главкома» до керівництва Нацполіції деталізувати інформацію, на якій стадій перебуває досудове розслідування, чи вдалося допитати власника «Фінанси та Кредит», чи оголошено комусь підозру у цьому провадженні і де наразі $767 тис., які монахи довірили банку, правоохоронці проігнорували. Нацполіція посилалася на статті 222 Кримінального процесуального кодексу («Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування») і статті 387 Кримінального кодексу («Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування»).

Як мільярдер Жеваго обібрав «бідних» монахів Московської церкви? Деталі скандальної справи фото 2

«Більш детальних відомостей з приводу розслідування зазначеного кримінального провадження надати не виявляється можливим та буде суперечити вимогам чинного законодавства України», – зауважив заступник начальника слідчого управління Андрій Цирульніков.

Як відомо, банк «Фінанси та Кредит» належав олігарху-втікачу Костянтину Жеваго. У грудні 2022 року з’явилася інформація про затримання Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит українських правоохоронців. Наразі триває процес екстрадиції бізнесмена в Україну.

Крім цього, у травні 2024 року ДБР повідомило підозру Костянтину Жеваго та його трьом спільникам (колишнім голові правління банку та його двом заступникам) у справі виведення 519 млн грн з банку «Фінанси та Кредит».

«У травні 2007 року-жовтні 2010 року Жеваго сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та інші наближені до нього особи. Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха», – йшлося у заяві відомства.

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Теги: війна гроші банк Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра Костянтин Жеваго суд поліція шахрайство

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