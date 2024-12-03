На фронті загинув «азовець» зі Львівщини. Згадаймо Степана Білого
Білий проходив військову службу у 12 бригаді спеціального призначення Нацгвардії «Азов»
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Степана Білого.
На війні з російськими окупантами загинув боєць бригади «Азов» Степан Білий. Про це повідомила Зимноводівська сільська рада територіальної громади.
Степан Білий був мешканцем села Суховоля, що поблизу Львова.
Служив у 12 бригаді спеціального призначення Нацгвардії «Азов» (військова частина 3057). Був старшим солдатом, номером обслуги міномета мінометного взводу 2 роти спеціального призначення (на бронетранспортерах) 2 батальйону спеціального призначення.
Прощання з героєм відбулося 28 листопада 2024 року на подвір’ї, де жив захисник, потім похоронний кортеж вирушив до церкви Св. Івана Богослова села Суховоля.
«Брате, ти був одним з найщиріших і найпозитивніших людей в тому світі! Ти навіть війну вмів показувати з смішної сторони! Лиш би вдома не переживали! А вона Тебе забрала… Герої вмирають і від того дуже болить… Вічна Тобі пам’ять, Степане!», – згадує Степана Білого Лілія Чорнобай.
У захисника залишилися мама, батько, брат і наречена Дарія.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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