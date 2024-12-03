На фронті загинув «азовець» зі Львівщини. Згадаймо Степана Білого

Білий проходив військову службу у 12 бригаді спеціального призначення Нацгвардії «Азов»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Степана Білого.

На війні з російськими окупантами загинув боєць бригади «Азов» Степан Білий. Про це повідомила Зимноводівська сільська рада територіальної громади.

Степан Білий був мешканцем села Суховоля, що поблизу Львова.

Степан Білий був мешканцем села Суховоля, що поблизу Львова фото: Зимноводівська сільська рада територіальної громади

Служив у 12 бригаді спеціального призначення Нацгвардії «Азов» (військова частина 3057). Був старшим солдатом, номером обслуги міномета мінометного взводу 2 роти спеціального призначення (на бронетранспортерах) 2 батальйону спеціального призначення.

Прощання з героєм відбулося 28 листопада 2024 року на подвір’ї, де жив захисник, потім похоронний кортеж вирушив до церкви Св. Івана Богослова села Суховоля.

«Брате, ти був одним з найщиріших і найпозитивніших людей в тому світі! Ти навіть війну вмів показувати з смішної сторони! Лиш би вдома не переживали! А вона Тебе забрала… Герої вмирають і від того дуже болить… Вічна Тобі пам’ять, Степане!», – згадує Степана Білого Лілія Чорнобай.

На війні з російськими окупантами загинув боєць бригади «Азов» Степан Білий фото: Зимноводівська сільська рада територіальної громади

У захисника залишилися мама, батько, брат і наречена Дарія.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.