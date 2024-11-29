Борис Джонсон заявив, що Британія несе моральну відповідальність за Україну

На думку експрем’єр-міністра, західні країни повинні чітко визначити, які гарантії безпеки будуть запропоновані Україні

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що британські війська мають допомогти захистити кордон України в межах будь-якої потенційної мирної угоди. На думку Джонсона, Британія несе «моральну відповідальність» за Україну, оскільки разом з ядерними державами - Росією та США - підписала Будапештський меморандум 1994 року. Про це він сказав у подкасті The Telegraph.

«Не думаю, що ми повинні відправляти бойові війська (в Україну — ред.), щоб боротися з росіянами. Але я думаю, що як частина рішення, як частина кінцевого результату, ви захочете мати багатонаціональні європейські миротворчі сили, які контролюватимуть кордон і допомагатимуть українцям. Я не уявляю, що така європейська операція могла б відбутися без британців», – сказав Джонсон.

На думку експрем’єр-міністра, західні країни повинні чітко визначити, які гарантії безпеки будуть запропоновані Україні в межах будь-якої мирної угоди, щоб Росія не могла просто переозброїтися і знову напасти через кілька років.

Зазначається, що одним із варіантів може бути вступ України до НАТО, однак багато країн-членів Альянсу, «нервують» через прискорення розгляду заявки України на членство.

Натомість, якщо війська країн НАТО забезпечать безпеку в межах миротворчих сил ООН на території України вздовж можливої майбутньої лінії припинення вогню, це забезпечить захист, подібний до статті 5, без необхідності прямого втручання Альянсу.

Напад на війська НАТО, навіть якщо вони діють у складі сил ООН, ймовірно, призведе до застосування статті 5, йдеться у публікації.

«Ми повинні чітко визначити, які саме гарантії безпеки ми вважаємо необхідними. Єдине, що дійсно працює, це гарантії НАТО за статтею 5, які підтримують мир у Європі протягом 80 років. Саме тому країни Балтії є членами НАТО. Саме тому поляки, угорці, чехи, фіни і шведи зараз в НАТО», – сказав Джонсон.

Він додав, що всі ці країни, окрім Швеції, мають «прямі травматичні спогади про російське вторгнення, і тепер вони є й в України». Експрем’єр Британії переконаний, після того, як Україна пройшла через цю «бійню, цю огидну жорстокість, яка триває вже так довго, єдиним довгостроковим рішенням є надання Україні цього захисту».

На думку Джонсона, Британія несе «моральну відповідальність» за Україну, оскільки разом з ядерними державами - Росією та США - підписала Будапештський меморандум 1994 року. Колишній лідер консерваторів сказав, що це рівнозначно «співробітництву» з Росією і означає, що Лондон зобов’язаний прийти на допомогу Україні зараз.

«Ми співпрацювали з росіянами в 1994 році і позбавили українців ядерної зброї, яка б захистила їх від жаху того, що відбувається зараз. Якби вони (українці – ред.) зберегли ядерне стримування, їх би зараз не вбивав Путін. Ми були частиною цього. Ми підписали меморандум. Ми несемо моральну відповідальність за їхнє скрутне становище», – підсумував політик.

Нагадаємо, голова британського Міноборони Джон Гілі заявив, що війна в Україні увійшла у критичну фазу, на тлі чого членам НАТО слід зміцнювати свою оборону. Джон Гілі заявив про це за підсумками переговорів із колегами з ФРН, Італії, Польщі та Франції. Гілі розповів, що міністри обговорили необхідність наростити військові витрати та «брати на себе більше відповідальності» за безпеку Європи. Він переконаний, що у поточній обстановці «глобальні загрози посилюються». Країни НАТО вже працюють над активізацією спільних промислових програм ВПК.

Раніше повідомлялося, щои уряд Великої Британії нещодавно передав Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Ракети були надіслані Києву до нещодавнього рішення Сполучених Штатів Америки та Британії дозволити Україні запускати далекобійні ракети по цілях у Росії.

До слова, Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії.