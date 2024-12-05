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Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2024 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2024 року
Ситуація на фронті 5 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 25 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБів, використав для ураження 654 дрони-камікадзе. Здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. 

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів атакував неподалік Вовчанська та Глибокого. Одне боєзіткнення триває досі. Авіаційного удару зазнало Ветеринарне.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор протягом дня 15 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової. Усі атаки противника відбито Силами оборони. Також авіація окупантів завдала ударів КАБами по Дворічній, а Лозову та Петропавлівку атакували НАРами.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 13 разів у районах Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного. Наші воїни зупинили 11 намагань ворога просунутись уперед. Два боєзіткнення ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2024 року фото 4

На Торецькому напрямку

Противник чотири рази проводив наступальні дії на позиції наших військ у районі Торецька. Дві атаки вже відбиті українськими воїнами, інші – тривають. Авіаударів КАБами зазнала Костянтинівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2024 року фото 5

На Покровському напрямку

Від початку минулої доби ворог 39 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого, Шевченко, Пушкіного та Новопустинки. Наші підрозділи відбили тридцять шість атак, інші бої тривають.
За наявною на цей час інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають понад 300 осіб вбитими та пораненими, до того ж знищено дві бойові броньовані машини, чотири автомобілі. Також три гармати, одна бойова броньована машина та одна одиниця автомобільної техніки були пошкоджені.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2024 року фото 6

На Курахівському напрямку

Ворог 38 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Дачного, Романівки, Єлизаветівки та Успенівки, де українські захисники відбили 31 атаку, сім боєзіткнень досі тривають. Авіаудару КАБами зазнав населений пункт Улакли.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2024 року фото 7

На Времівському напрямку

Наші війська відбили десять атак противника поблизу Зеленого Поля, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2024 року фото 8

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках

Ворог завдавав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гуляйполе та Новоандріївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2024 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій – протягом доби ним було здійснено два невдалих штурми.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 грудня 2024 року фото 10
мапа: deepstatemap

На Курщині

Українські захисники відбили 16 ворожих атак, ще в шістьох локаціях бої продовжуються.

Минулої доби за ефективну та професійну бойову роботу відзначено воїнів 37-ої окремої бригади морської піхоти, 32-ої окремої механізованої бригади, 48-го окремого штурмового батальйону.

Нагадаємо, триває 1016-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна ЗСУ

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