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Мешканці Суджі, які втекли від війни, влаштували протест у Курську (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Мешканці Суджі, які втекли від війни, влаштували протест у Курську (відео)
На Красній площі у Курську жителі Суджі влаштували протест
фото: скріншот з відео

До протестувальників вийшов представник адміністрації Курської області з питань внутрішньої політики

Сьогодні, 10 листопада, жителі Суджі, які втекли від війни, влаштували мітинг у російському Курську. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що кілька десятків людей зібралися на Красній площі. До них вийшов представник адміністрації Курської області з питань внутрішньої політики Анатолій Дроган.

Анатолій Дроган вимагав, щоб мешканці Суджі залишили площу та перейшли до громадської приймальні для складання колективного звернення. Однак мітингувальники відмовилися.

«Нам усе одно, де замерзати. На вулиці замерзати, яка нам різниця, ми все одно не вдома», – сказала одна з мешканок Суджі.

Нагадаємо, що раніше українські Сили оборони досягли успіху на північ від міста Суджа в Курській області. Геолокаційні кадри від 20 жовтня показують, що ЗСУ просунулися на схід від Черкаського Поріччя (на північ від Суджі).

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Теги: Курщина переселенці протест мітинг росія росіяни війна

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