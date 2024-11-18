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Обстріл Одеси, нова програма підтримки військових. Головне за 18 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Обстріл Одеси, нова програма підтримки військових. Головне за 18 листопада
фото: Telegram/Олег Кіпер

У результаті ракетного обстрілу Одеси загинуло 10 цивільних, ще 47 – поранено

Ракетний обстріл Одеси, Міноборони анонсувало програму підтримки військових, Зеленський підписав закон про удосконалення роботи МСЕК. «Главком» склав добірку новин 18 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Ракетний обстріл Одеси

Сьогодні, 18 листопада, росіяни вчергове обстріляли Одесу. В результаті ракетного обстрілу загинуло 10 цивільних. Кількість поранених в Одесі зросла до 47 людей, серед них чотири дитини. Згодом стало відомо, що 19 листопада на Одещині оголошено днем жалоби.

Серед загиблих внаслідок балістичного удару РФ по Одесі – сім працівників поліції, медик та два місцевих жителі.

Євросоюз передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів

Європейський Союз передав Україні мільйон боєприпасів. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Наразі Євросоюз передав Україні зброю на 45 млрд євро. Однак, на думку дипломата, чинний рівень допомоги залишається недостатнім, щоб змінити ситуацію на полі бою на користь України.

Зеленський підписав закон про удосконалення роботи МСЕК

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій. Оновлення включають можливість онлайн-участі людей у засіданнях МСЕК, внесення даних про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я та дозвіл пацієнтам запрошувати на засідання своїх лікарів.

Відтепер адвокати або інші уповноважені представники людей з інвалідністю матимуть права бути присутніми на засіданні МСЕК. Крім того, пацієнти зможуть запрошувати на засідання і своїх лікарів. Вони зможуть самостійно фотографувати або записувати засідання, а також документи, що формує комісія під час розгляду їхньої справи. Також люди з інвалідністю та їхні представники, адвокати матимуть право самостійно оскаржувати рішення МСЕК.

Міноборони анонсувало програму підтримки військових

Міністерство оборони України планує запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців. Вона матиме назву «Плюси».

У межах програми військові зможуть отримувати бонуси, знижки, пріоритетні можливості закупівлі різних продуктів. Ідея полягає у тому, щоб побудувати навколо військовослужбовців екосистему лояльності.

На Дніпропетровщині затримано депутата, який погрожував військовому

Правоохоронці затримали депутата однієї з місцевих рад Дніпропетровської області. Йому оголошено про підозру в рекеті та викраденні військового.

За матеріалами справи, зловмисники вимагали гроші у підприємців, а в разі відмови платити «данину» – викрадали потерпілих, катували їх та погрожували вбивством. Задокументовано, як рекетири «вибивали» $2,5 млн з місцевого підприємця, який на початку повномасштабної війни мобілізувався до лав ЗСУ і зараз боронить Україну на передовій.

Як свідчать матеріали розслідування, фігуранти на трьох автомобілях «підрізали» авто військового і викрали його прямо посеред дороги, коли він прямував до місця базування свого підрозділу. Далі рекетири вивезли потерпілого в лісопосадку за місто, де протягом години били і погрожували фізичною розправою.

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Теги: Міноборони Одеса війна обстріл Володимир Зеленський

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