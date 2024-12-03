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У Молдові знайдено нові уламки безпілотника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Молдові знайдено нові уламки безпілотника
Молдова не вперше фіксує на своїй території уламки безпілотників
фото: Facebook/Поліція Молдови

Правоохоронці проводять комплексне розслідування знайдених уламків

Вранці у вівторок, 3 грудня, у полі на території Молдови було виявлено уламки невідомого безпілотника. Про це повідомила молдовська поліція.

Уламки дрона було знайдено за межами села Підгорень в Оргеєвському районі Молдови. Правоохоронні органи вже обмежили доступ до місця падіння БпЛА та проводять комплексне розслідування.

Уламки дрона було знайдено за межами села Підгорень
Уламки дрона було знайдено за межами села Підгорень
фото: Facebook/Поліція Молдови

На місці падіння перебувають спеціалізовані служби. Також відомо, що співробітники технічно-вибухового відділу Центру техніко-криміналістичних і судових експертиз Генерального інспекторату поліції проведуть комплексне  обстеження літального апарату.

Нагадаємо, що у Молдові на півночі Кишинева, 19 листопада, було знайдено ще один безпілотник. Дрон лежав поблизу торгового центру Port Mall та спорткомплексу Arena Chisinau.

Згодом стало відомо, що на території Молдови у вівторок, 12 листопада, знайшли ще один невідомий безпілотник. Безпілотник було виявлено біля села Кошерниця в Кріулянському районі.

Також, 10 листопада на території Молдови знайшли дрон. Його виявили в полі біля села Боросеній-Ной, що Ришканському районі. Територію довкола місця падіння безпілотника огородили правоохоронці, щоб фахівці могли його дослідити. Це вже друга подібна знахідка в країні за 10 листопада, повідомляє Генеральний інспекторат молдовської поліції. Перший дрон упав на околицях села Фирледень

До слова, президентка Молдови Майя Санду заявила, що виявлені безпілотники не є небезпечними для громадян Молдови, але сам факт того, що в повітряному просторі Молдови літають іноземні дрони, «є приводом для занепокоєння».

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Теги: окупанти Молдова війна поліція безпілотник дрон

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