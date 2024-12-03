У Молдові знайдено нові уламки безпілотника

Правоохоронці проводять комплексне розслідування знайдених уламків

Вранці у вівторок, 3 грудня, у полі на території Молдови було виявлено уламки невідомого безпілотника. Про це повідомила молдовська поліція.

Уламки дрона було знайдено за межами села Підгорень в Оргеєвському районі Молдови. Правоохоронні органи вже обмежили доступ до місця падіння БпЛА та проводять комплексне розслідування.

Уламки дрона було знайдено за межами села Підгорень фото: Facebook/Поліція Молдови

На місці падіння перебувають спеціалізовані служби. Також відомо, що співробітники технічно-вибухового відділу Центру техніко-криміналістичних і судових експертиз Генерального інспекторату поліції проведуть комплексне обстеження літального апарату.

Нагадаємо, що у Молдові на півночі Кишинева, 19 листопада, було знайдено ще один безпілотник. Дрон лежав поблизу торгового центру Port Mall та спорткомплексу Arena Chisinau.

Згодом стало відомо, що на території Молдови у вівторок, 12 листопада, знайшли ще один невідомий безпілотник. Безпілотник було виявлено біля села Кошерниця в Кріулянському районі.

Також, 10 листопада на території Молдови знайшли дрон. Його виявили в полі біля села Боросеній-Ной, що Ришканському районі. Територію довкола місця падіння безпілотника огородили правоохоронці, щоб фахівці могли його дослідити. Це вже друга подібна знахідка в країні за 10 листопада, повідомляє Генеральний інспекторат молдовської поліції. Перший дрон упав на околицях села Фирледень.

До слова, президентка Молдови Майя Санду заявила, що виявлені безпілотники не є небезпечними для громадян Молдови, але сам факт того, що в повітряному просторі Молдови літають іноземні дрони, «є приводом для занепокоєння».