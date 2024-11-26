Втрати ворога станом на 26 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1480 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 26 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 26 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 26 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 733830 (+1480) осіб,
- танків ‒ 9435 (+6) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 19256 (+20) од.,
- артилерійських систем – 20806 (+19) од.,
- РСЗВ – 1254 (+0) од.,
- засоби ППО ‒ 1004 (+0) од.,
- літаків – 369 (+0) од.,
- гелікоптерів – 329 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19552 (+72),
- крилаті ракети ‒ 2765 (+1) од.,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30042 (+94) од.,
- спеціальна техніка ‒ 3683 (+2).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 26 листопада
- У Чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 0 суден;
- до Азовського моря – одне судно, яке рухалося з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 1007-й день повномасштабної війни в Україні.
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