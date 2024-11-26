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Втрати ворога станом на 26 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 26 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 1007-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1480 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 26 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 26 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 26 листопада втратила

  • особового складу ‒ близько 733830 (+1480) осіб,
  • танків ‒ 9435 (+6) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 19256 (+20) од.,
  • артилерійських систем – 20806 (+19) од.,
  • РСЗВ – 1254 (+0) од.,
  • засоби ППО ‒ 1004 (+0) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19552 (+72),
  • крилаті ракети ‒ 2765 (+1) од.,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30042 (+94) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 3683 (+2).

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 26 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 26 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 26 листопада

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 0 суден;
  • до Азовського моря – одне судно, яке рухалося з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 26 листопада
Активність флоту окупантів станом на 26 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1007-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати ворог Генштаб війна фронт

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