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Окупанти намагалися прорватися в Куп'янськ: Центр протидії дезінформації повідомив деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти намагалися прорватися в Куп'янськ: Центр протидії дезінформації повідомив деталі
Ворог неодноразово намагався окупувати місто
фото з відкритих джерел

Росіяни намагаються прорватися на околиці міста чи в житловий сектор

Російські сили знову намагалися прорватися в місто Куп’янськ на Харківщині. Однак українські захисники знищили їхню бронетехніку та особовий склад. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Як зазначив Коваленко, окупанти намагаються наступати, прориваючись на околиці міста чи в житловий сектор, висадити десант і закріпитися до підходу підкріплення.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська. 

Згодом стало відомо, що сили оборони України відкинули росіян від Купʼянська та контролюють ситуацію на підступах до міста.

До слова, у ніч проти 28 листопада Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ. Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Новомлинська Харківської області, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому на Донеччині.

Як повідомлялося, російські загарбники продовжують наступати на Донеччині. Особливо вони зосереджені на Курахівському і Покровському напрямках.

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Теги: Харківщина Куп'янськ Центр протидії дезінформації війна окупанти

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