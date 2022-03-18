У Миколаєві окупанти завдали ракетного удару по військовій частині: десятки загиблих (фото)
Рашисти вразили захисників нескореного міста
фото: Київ Оперативний
За даними ЗМІ, загинуло щонайменше сорок людей
Сьогодні, 18 березня, рашистські окупанти завдали ракетного удару по військовій частині 79-ї окремої десантно-штурмової бригади у Миколаєві. Про це інформує Telegram-канал «Київ оперативний».
Наразі триває розбір завалів, однак за словами журналістів, загинуло щонайменше 40 людей.
Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Миколаїв «Калібрами»: є жертви.
Також поблизу Миколаєва захисники України сбили гелікоптер Ка-52 окупантів (відео).
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