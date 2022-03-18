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    Події в Україні

    У Миколаєві окупанти завдали ракетного удару по військовій частині: десятки загиблих (фото)

    Рашисти вразили захисників нескореного міста<br /><br /> - У Миколаєві окупанти завдали ракетного удару по військовій частині: десятки загиблих (фото)
    Рашисти вразили захисників нескореного міста

    фото: Київ Оперативний

    За даними ЗМІ, загинуло щонайменше сорок людей

    Сьогодні, 18 березня, рашистські окупанти завдали ракетного удару по військовій частині 79-ї окремої десантно-штурмової бригади у Миколаєві. Про це інформує Telegram-канал «Київ оперативний».

    Наразі триває розбір завалів, однак за словами журналістів, загинуло щонайменше 40 людей.

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    Рашисти вразили захисників нескореного міста. фото: Київ Оперативний
    Рашисти вразили захисників нескореного міста. фото: Київ Оперативний
    Рашисти вразили захисників нескореного міста. фото: Київ Оперативний
    Рашисти вразили захисників нескореного міста. фото: Київ Оперативний
    Рашисти вразили захисників нескореного міста. фото: Київ Оперативний

    Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Миколаїв «Калібрами»: є жертви.

    Також поблизу Миколаєва захисники України сбили гелікоптер Ка-52 окупантів (відео).

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    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Миколаїв Україна окупація
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    У Миколаєві окупанти завдали ракетного удару по військовій частині: десятки загиблих (фото)