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    Події в Україні

    Евакуація 18 березня: скільки людей врятували

    В Україні за добу евакуювали понад 9 тис. людей - Евакуація 18 березня: скільки людей врятували
    В Україні за добу евакуювали понад 9 тис. людей
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні було погоджено дев’ять «зелених коридорів»

    За добу гуманітарними коридорами евакуювали 9 145 людей. Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав у Telegram.

    «Сьогодні гуманітарними коридорами евакуйовано 9 145 людей. 4 972 мешканці Маріуполя, з яких 1 124 – діти, виїхали до Запоріжжя», – написав Тимошенко.

    Він зазначив, що до Бердянська було доставлено пальне для дозаправки особистого транспорту маріупольців, які рухаються гуманітарним коридором. Адреси для дозаправки: вул.Кабельщиків, 132-А; вул.Мелітопольське шосе, 87-Б.

    За словами Тимошенка, 500 людей забрали автобусами, що прибули до Бердянська із Запоріжжя. Завтра до Бердянська також буде направлено 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців.

    Він додав, що із Сумщини було евакуйовано 4 173 людини.

    Як повідомлялося, на 18 березня було погоджено дев’ять гуманітарних коридорів.

    Нагадаємо, за три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки.

    Як повідомлялося, евакуація з Ізюма триває під обстріли. Окупанти знову зірвали домовленості.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти діти війна Україна Telegram Кирило Тимошенко окупація пальне евакуація #stoprussia
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    Евакуація 18 березня: скільки людей врятували