Евакуація 18 березня: скільки людей врятували

В Україні за добу евакуювали понад 9 тис. людей

Сьогодні було погоджено дев’ять «зелених коридорів»

За добу гуманітарними коридорами евакуювали 9 145 людей. Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав у Telegram.

«Сьогодні гуманітарними коридорами евакуйовано 9 145 людей. 4 972 мешканці Маріуполя, з яких 1 124 – діти, виїхали до Запоріжжя», – написав Тимошенко.

Він зазначив, що до Бердянська було доставлено пальне для дозаправки особистого транспорту маріупольців, які рухаються гуманітарним коридором. Адреси для дозаправки: вул.Кабельщиків, 132-А; вул.Мелітопольське шосе, 87-Б.

За словами Тимошенка, 500 людей забрали автобусами, що прибули до Бердянська із Запоріжжя. Завтра до Бердянська також буде направлено 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців.

Він додав, що із Сумщини було евакуйовано 4 173 людини.

Як повідомлялося, на 18 березня було погоджено дев’ять гуманітарних коридорів.

Нагадаємо, за три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки.

Як повідомлялося, евакуація з Ізюма триває під обстріли. Окупанти знову зірвали домовленості.

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