Деокупація Луганщини: Гайдай розповів, які міста ЗСУ можуть звільнити наступними

Окупанти будують другу лінію оборони біля Старобільська

Найближчим часом ЗСУ можуть відновити наступ у Луганській області. Ймовірно, наступними українські захисники звільнять Кремінну та Рубіжне. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Гайдай зазначив, що морозна погода допоможе ЗСУ, оскільки дороги промерзли, а техніка просуватиметься швидше. А окупанти розуміють, що не зможуть втримати Кремінну. Тому ворожі війська вже будують другу лінію оборони біля Старобільська.

«Вони розуміють, що Кремінна найближчим часом буде деокупована Збройними силами України. Від Кремінної йдуть дороги в різні напрямки, це і напрямок Сватове, це і на наші міста – Рубіжне, Сєвєродонецьк. Рубіжне зовсім поруч. Місто не може бути потужною фортецею, тому що окупанти після початку повномасштабного вторгнення 50% зруйнували», – зазначив Гайдай.

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Раніше стало відомо, яку кількість дезертирів окупанти щоденно відловлюють на Луганщині.

Крім того, лікарні Луганщини перевантажені пораненими окупантами.

До слова, триває 281-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу противник завдав ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області. Здійснив 16 авіаційних ударів, зокрема по населеному пункту Білогір’я Запорізької області, обстріляв з реактивних систем залпового вогню місто Херсон.