Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Деокупація Луганщини: Гайдай розповів, які міста ЗСУ можуть звільнити наступними

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Деокупація Луганщини: Гайдай розповів, які міста ЗСУ можуть звільнити наступними
фото з відкритих джерел

Окупанти будують другу лінію оборони біля Старобільська

Найближчим часом ЗСУ можуть відновити наступ у Луганській області. Ймовірно, наступними українські захисники звільнять Кремінну та Рубіжне. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай зазначив, що морозна погода допоможе ЗСУ, оскільки дороги промерзли, а техніка просуватиметься швидше. А окупанти розуміють, що не зможуть втримати Кремінну. Тому ворожі війська вже будують другу лінію оборони біля Старобільська.

«Вони розуміють, що Кремінна найближчим часом буде деокупована Збройними силами України. Від Кремінної йдуть дороги в різні напрямки, це і напрямок Сватове, це і на наші міста – Рубіжне, Сєвєродонецьк. Рубіжне зовсім поруч. Місто не може бути потужною фортецею, тому що окупанти після початку повномасштабного вторгнення 50% зруйнували», – зазначив Гайдай.

Раніше стало відомо, яку кількість дезертирів окупанти щоденно відловлюють на Луганщині.

Крім того, лікарні Луганщини перевантажені пораненими окупантами.

До слова, триває 281-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу противник завдав ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області. Здійснив 16 авіаційних ударів, зокрема по населеному пункту Білогір’я Запорізької області, обстріляв з реактивних систем залпового вогню місто Херсон.

Теги: Луганщина війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російськими спецслужбами констатується збільшення потоку дезертирів
Стало відомо, яку кількість дезертирів окупанти щоденно відловлюють на Луганщині
Сьогодні, 01:15
Окупанти продовжують зазнавати втрат
Лікарні Луганщини перевантажені пораненими окупантами
27 листопада, 18:44
Найбільш боєздатні рашисти знаходяться в районі Старобільська
Деокупація Луганщини: Гайдай розповів про ситуацію в області
Вчора, 20:48

Події в Україні

Деокупація Луганщини: Гайдай розповів, які міста ЗСУ можуть звільнити наступними
Деокупація Луганщини: Гайдай розповів, які міста ЗСУ можуть звільнити наступними
Удар по Харківщині та обстріл Нікополя: яка ситуація в регіонах
Удар по Харківщині та обстріл Нікополя: яка ситуація в регіонах
Наступний обстріл може бути дуже масованим, а наслідки – довготривалими – «Південь»
Наступний обстріл може бути дуже масованим, а наслідки – довготривалими – «Південь»
СБУ проводить обшуки в єпархіях Московської церкви у трьох областях (фото)
СБУ проводить обшуки в єпархіях Московської церкви у трьох областях (фото)
Харківщина: ракета влучила в багатоповерхівку, є постраждалі
Харківщина: ракета влучила в багатоповерхівку, є постраждалі
Окупантам важко відновити наступ. Британська розвідка назвала причину
Окупантам важко відновити наступ. Британська розвідка назвала причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Російський генерал віддав боягузливий наказ окупаційним військам в Україні
91K
Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях
47K
Міноборони назвало напрямок, де Росія хоче здійснити наступ
45K
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
38K
Як знешкодити Путіна. Сі Цзиньпін дав обіцянку президенту Євроради
23K
Рашисти здають зброю і тікають з України – перехоплення ГУР

Новини

ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
Сьогодні, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
Вчора, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
Вчора, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
Вчора, 11:33
Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Вчора, 10:25
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Вчора, 07:07

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту