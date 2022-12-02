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Стало відомо, яку кількість дезертирів окупанти щоденно відловлюють на Луганщині

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, яку кількість дезертирів окупанти щоденно відловлюють на Луганщині
Російськими спецслужбами констатується збільшення потоку дезертирів
фото: Reuters

Російські дезертири після втечі намагаються самостійно перетнути кордон і повернутися до РФ

Росіяни фіксують збільшення потоку дезертирів, які втікають з позицій у Луганській області. Щодня відловлюють до 50 осіб. Таку заяву зробив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

За його словами, російські дезертири після втечі намагаються самостійно перетнути кордон і повернутися до Росії.

«Російськими спецслужбами констатується збільшення потоку дезертирів з окупаційних військ, які після самовільного залишення позицій на тимчасово окупованій території Луганської області намагаються перетнути кордон та відбути до Росії. За наявними даними, щоденно затримуються до 50 військовослужбовців зазначеної категорії», – заявив Громов.

Нагадаємо, журналісти ідентифікували воєнних злочинців з Росії, які чинили звірства в Ізюмі.

До слова, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: Луганщина армія росія війна

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