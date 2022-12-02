Стало відомо, яку кількість дезертирів окупанти щоденно відловлюють на Луганщині

Російські дезертири після втечі намагаються самостійно перетнути кордон і повернутися до РФ

Росіяни фіксують збільшення потоку дезертирів, які втікають з позицій у Луганській області. Щодня відловлюють до 50 осіб. Таку заяву зробив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

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За його словами, російські дезертири після втечі намагаються самостійно перетнути кордон і повернутися до Росії.

«Російськими спецслужбами констатується збільшення потоку дезертирів з окупаційних військ, які після самовільного залишення позицій на тимчасово окупованій території Луганської області намагаються перетнути кордон та відбути до Росії. За наявними даними, щоденно затримуються до 50 військовослужбовців зазначеної категорії», – заявив Громов.

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Нагадаємо, журналісти ідентифікували воєнних злочинців з Росії, які чинили звірства в Ізюмі.

До слова, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.