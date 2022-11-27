Противник змушений проводити медичну евакуацію поранених військовослужбовців до Луганська

На тимчасово окупованих територіях рашисти продовжують зазнавати значних втрат. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, лікарні Луганщини перевантажені пораненими окупантами.

«Окупанти продовжують зазнавати втрат. Місцеві лікарні Щастинського району Луганської області перевантажені через велику кількість поранених загарбників. Противник змушений проводити медичну евакуацію поранених військовослужбовців до Луганська», – йдеться у повідомленні.

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ситуація на Донецькому напрямку залишається складною, українські військові цілодобово відбивають атаки російських окупантів поблизу Білогорівки.

Нагадаємо, триває 277-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.