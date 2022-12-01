Деокупація Луганщини: Гайдай розповів про ситуацію в області

Рашисти не полишають спроб захопити руїни Білогорівки

Збройні сили України знаходяться вже недалеко від Кремінної – буквально за декілька кілометрів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Крім того, повідомляється, що українські захисники просуваються вперед і на Сватівщині.

«Росіяни не полишають спроб захопити руїни Білогорівки, неймовірними зусиллями наших захисників ми тримаємо знищене селище», – йдеться в повідомленні.

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Найбільш боєздатні рашисти знаходяться в районі Старобільська – це десантники з Херсонського напрямку.

«Після деокупації ми будемо відновлювати кожен населений пункт Луганщини. Будувати будемо з нуля. Зараз ми можемо лише попередньо оцінити масштаби руйнувань, невідомо що буде, коли орки почнуть залишати міста. Якщо зараз вони досі гатять по вже звільненим селам», – зазначив Гайдай.

Раніше повідомлялося, що лікарні Луганщини перевантажені пораненими окупантами.

До слова, триває 281-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу противник завдав ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області. Здійснив 16 авіаційних ударів, зокрема по населеному пункту Білогір’я Запорізької області, обстріляв з реактивних систем залпового вогню місто Херсон.