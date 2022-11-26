Окупанти зазнали значних втрат на Луганщині

Лікарні Красного Луча, Антрациту і Лутугиного переповнені пораненими росіянами

У підрозділах противника, що діють у Луганській області, – велика кількість втрат. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом, на тимчасово захопленій території області збільшилась кількість цивільних лікарень, що використовуються ворогом для лікування виключно російських військових. Для цивільного населення регіону медичні послуги стають все менш доступними.

Лікарні населених пунктів Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги – тілами мертвих загарбників.

Нагадаємо, розпочалася двісті сімдесят шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по цивільних об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває перегрупування ворожих військ з метою посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що бомбовий терор Росії проти цивільної інфраструктури України повинен припинитися і Москва повинна завершити війну.

Також міністерство оборони Росії збільшило частоту обміну військовополоненими, намагаючись заспокоїти невдоволення в інформаційному просторі щодо попередніх невдач домовитися про повернення російських військовополонених. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).