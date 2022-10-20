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Депутат обласної ради анонсує стрімке звільнення правобережної Херсонщини

Юрій Лящук
glavcom.ua
Депутат обласної ради анонсує стрімке звільнення правобережної Херсонщини
ЗСУ деокупують Херсон до кінця місяця
фото: AP

Правобережну Херсонщину ЗСУ можуть звільнити вже до кінця жовтня

Правобережну Херсонщину можуть звільнити вже незабаром – до кінця місяця. Про це радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив в інтерв’ю war.novyny.live.

«А з лівим берегом складніше, бо форсувати Дніпро буде нелегко. Це будуть контрнаступальні дії наших ЗСУ через Запоріжжя», – сказав він.

Хлань зауважив, що після звільнення Херсона першочерговими будуть гуманітарні питання та забезпечення будівельними матеріалами, щоб люди могли відбудувати пошкоджене житло. 

Навчальний процес поки буде відбуватися дистанційно.

«Дехто навіть навчався онлайн в окупованій частині області, хоча працювала система доносів. Я знаю таких батьків, які не вели в російську школу дітей, а працювали за українською програмою. Окупанти тиснули й посилювали свої фільтраційні дії: залякували, затримували, але попри це багато батьків відмовлялися вести дітей в такі школи», – додав Хлань.

Раніше повідомлялося про початок евакуації жителів Херсона на лівий берег Дніпра. 

Нагадаємо, раніше Сергій Суровікін, призначений нещодавно командувачем об'єднаного угрупування військ РФ в Україні, не виключив прийняття «непростих рішень» по Херсону. Суровікін визнав, що ситуація на Херсонщині склалася «непроста». 

До слова, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже цього тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.

Читайте також: Коли ЗСУ звільнятимуть Херсон? Хронологія та наслідки контрнаступу на Півдні
Теги: деокупація ЗСУ Херсонщина війна

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