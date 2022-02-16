Скандальний нардеп Кива заявив, що не збирається повертатися з Іспанії

Політик вважає, що в Україні «не його війна»

Нардеп із проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива на тлі загрози нового нападу Росії поїхав до Іспанії. Ба більше, він заявив, що не повертатиметься, щоб не воювати. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Раніше нардеп заявляв, що хотів захищати Україну, у 2014, і навіть зазнав двох контузій (за його словами). А тепер, мовляв, не хоче – бо це більше «не така країна».

На своєму каналі Кива записав трихвилинне відео для своїх підписників, у якому заявив, що повертатися не хоче. Мовляв, послухав відеозвернення Президента України Володимира Зеленського щодо російської загрози – і не повірив.

Кива заявив, що вже навоювався – у 2014. Мовляв, тоді зазнав дві контузії, та все марно, бо, як виявилося, воював «проти власного народу».

«Не моя війна. Американська. Не буду я тебе захищати, Зеленський. І не буду я за тебе, г***у, віддавати своє життя. Бо коли я у 2014 мав дві контузії, ти в цей час х*** по роялю возив», – таку «політичну» та «патріотичну» позицію висловив чинний народний депутат України.

Нагадаємо, Колесніков спростував інформацію про те, що покинув чартерним рейсом Україну.

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