Абрамович, Новинський та інші: хто з нардепів повернувся в Україну

15 депутатів проігнорували заклик президента

Відповідно до оприлюдненої на сайті Верховної Ради інформації, участь у пленарному засідання 15 лютого взяли 8 з 23 народних депутатів, які напередодні перебували закордоном.

Як передає УНН, участь у голосуваннях на пленарному засіданні 15 лютого взяли Ігор Абрамович, Олександр Аліксійчук, Ярослав Железняк, Роман Іванісов, Ігор Кривошеєв, Сергій Нагорняк, Вадим Новинський та Євген Пивоваров.

З іншого боку, 15 нардепів, не дивлячись на заклик президента повернутися в країну, так і не були помічені на своєму робочому місці. Серед них Ілля Кива, Наталія Королевська, Сергій та Юлія Льовочкіни, Вадим Рабінович, Олесандра Устінова, Ірина Аллахвердієва, Тетяна Плачкова, Віталій Борт, Олександр Пузанов, Юрій Солод, Дмитро Шпенов, Вадим Столар, Євген Яковенко та Олег Волошин.

Напередодні «Главком» писав, що за межами України перебувають понад 20 нардепів, а керівництво фракції «Слуги народу» попросило всіх своїх депутатів повернутися в Україну. У своєму зверненні президент України Володимир Зеленський напередодні також закликав бізнесменів та політиків, які виїхали з країни, повернутися у найближчі 24 години, оскільки це «важливий момент єдності країни».

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