Депутатка на Буковині намагалася продати авто, яке пожертвували для ЗСУ

Автомобіль передали в Україну як гуманітарну допомогу

За розкрадання гуманітарної допомоги на Буковині правоохоронці повідомили про підозру депутатці міськради та її чоловіку. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що депутатка намагалася продати авто за 4,5 тис. доларів.

«Керівник Чернівецької обласної прокуратури повідомив про підозру депутатці однієї з міських рад Чернівецького району та її чоловіку у розкраданні гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, підозрювані, будучи головою та членом благодійної організації, під час воєнного стану організували незаконну реалізацію гуманітарної допомоги. Подружжя намагалося продати за 4500 доларів США завезений в якості гуманітарної допомоги в Україну транспортний засіб марки «Volkswagen LT28», призначений для передачі ЗСУ», - розповіли у прокуратурі.

Наразі слідчі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам. Учасники незаконної схеми намагались незаконно продати понад тисячу бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн.

В СБУ розповіли, що ці засоби захисту виготовила в Україні одна з громадських організацій, і через Черкаську ОВА їх мали передати на потреби наших захисників.

Раніше уряд створив державну систему гуманітарної допомоги. Зокрема, ця система в режимі реального часу веде облік всієї завезеної на територію України гуманітарної допомоги в розрізі кожного окремого декларанта й отримувача, веде облік потреб отримання та відвантаження гуманітарної допомоги по складах 24 регіонів України та міста Києва, а також веде облік отримання гуманітарної допомоги по територіальних громадах з усіх джерел надходження.