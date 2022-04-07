На Львівщині затримано посадовця на продажі гуманітарної допомоги

Виконувач обов’язків міського голови одержав 100 тис. грн неправомірної вигоди від волонтера

Львівська обласна прокуратура затримала виконувача обов’язків міського голови одного із міст Львівщини на продажі гуманітарної допомоги та одержанні неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 100 тис. грн неправомірної вигоди від волонтера за передачу автобуса, отриманого міською радою безкоштовно від однієї із асоціацій Фінляндії у вигляді гуманітарної допомоги.

Посадовця затримано після одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Наразі тривають невідкладні першочергові слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління Державною бюро розслідувань у Львові.