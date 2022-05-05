Уряд створив державну систему гуманітарної допомоги

За ініціативою Офісу Президента запущено доопрацьовану систему «Шлях»

Відбулося засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. На заході були розглянуті питання забезпечення громадян пальним та продовольчими товарами в умовах воєнного стану, а також впровадження державної системи обліку гуманітарної допомоги.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, на виконання завдання Глави держави була створена державна система гуманітарної допомоги.

«Ця система в режимі реального часу вирішує три головні завдання: веде облік всієї завезеної на територію України гуманітарної допомоги в розрізі кожного окремого декларанта й отримувача; веде облік потреб отримання та відвантаження гуманітарної допомоги по складах 24 регіонів України та міста Києва; веде облік отримання гуманітарної допомоги по територіальних громадах з усіх джерел надходження», – сказав Кирило Тимошенко.

За його словами, необхідно максимально пришвидшити всі процеси проходження митного контролю для гуманітарних вантажів. Для цього за ініціативою Офісу Президента запущено доопрацьовану систему «Шлях», що допомагає прикордонникам дуже швидко перевіряти водіїв, яким дозволено виїжджати за кордон по гуманітарну допомогу. Крім того, запускаються електронні декларації на ввезення гумдопомоги, які дадуть змогу ще на етапі відправки створювати електронні митні декларації.

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