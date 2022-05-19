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    СБУ впіймала черкаських чиновників, які намагалися продати бронежилети, призначені для ЗСУ (відео)

    СБУ викрила схему розкрадання гуманітарки для ЗСУ, до якої причетні чиновники Черкаської ОВА - СБУ впіймала черкаських чиновників, які намагалися продати бронежилети, призначені для ЗСУ (відео)
    СБУ викрила схему розкрадання гуманітарки для ЗСУ, до якої причетні чиновники Черкаської ОВА
    фото з відкритих джерел

    Учасники незаконної схеми намагались незаконно продати понад тисячу бронежилетів

    СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам. Про це йдеться у повідомленні пресцентру спецслужби.

    За даними слідства, учасники незаконної схеми намагались незаконно продати понад тисячу бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн.

    В СБУ розповіли, що ці засоби захисту виготовила в Україні одна з громадських організацій, і через Черкаську ОВА їх мали передати на потреби наших захисників.

    «Замість безкоштовної передачі бронежилетів українським захисникам причетні чиновники намагались продати їх через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів. Завдяки втручанню СБУ, в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції. Вона буде передана до ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

    Наразі слідчі шукають решту бронежилетів, а також встановлюють всі обставини та осіб, причетних до протиправної схеми.

    СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги для ЗСУ за участь чиновників Черкаської ОВА
    Автор: СБУ

    Нагадаємо, раніше уряд створив державну систему гуманітарної допомоги. Зокрема, ця система в режимі реального часу веде облік всієї завезеної на територію України гуманітарної допомоги в розрізі кожного окремого декларанта й отримувача, веде облік потреб отримання та відвантаження гуманітарної допомоги по складах 24 регіонів України та міста Києва, а також веде облік отримання гуманітарної допомоги по територіальних громадах з усіх джерел надходження.

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    Теги: СБУ Черкаси війна гуманітарна допомога Україна #stoprussia
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    СБУ впіймала черкаських чиновників, які намагалися продати бронежилети, призначені для ЗСУ (відео)