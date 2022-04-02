Держдеп: США притягатимуть до відповідальності винних за звірства в Україні

США притягатимуть до відповідальності всіх, хто чинить звірства в Україні - Держдеп

Держсекретар акцентував на зусиллях США надати Україні необхідну підтримку для її захисту від неспровокованої, невиправданої й жорстокої війни РФ

США та їхні союзники продовжать притягувати до відповідальності всіх винних у звірствах, скоєних в Україні. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США.

«Держсекретар акцентував на зусиллях США надати Україні необхідну підтримку для її захисту від неспровокованої, невиправданої й жорстокої війни Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Блінкен наголосив на непохитній підтримці Сполученими Штатами України та високо оцінив прихильність України до участі в дипломатії.

«Він підкреслив, що Сполучені Штати, союзники й партнери продовжать притягувати до відповідальності винних за звірства, скоєні в Україні», – додали в Держдепі.

Нагадаємо, США запроваджують нові санкції проти 120 компаній з Росії та Білорусі.

Також США запровадили санкції проти російських технологічних компаній.

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