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    Події в Україні

    Держдеп: США притягатимуть до відповідальності винних за звірства в Україні

    США притягатимуть до відповідальності всіх, хто чинить звірства в Україні - Держдеп - Держдеп: США притягатимуть до відповідальності винних за звірства в Україні
    США притягатимуть до відповідальності всіх, хто чинить звірства в Україні - Держдеп

    Держсекретар акцентував на зусиллях США надати Україні необхідну підтримку для її захисту від неспровокованої, невиправданої й жорстокої війни РФ

    США та їхні союзники продовжать притягувати до відповідальності всіх винних у звірствах, скоєних в Україні. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США.

    «Держсекретар акцентував на зусиллях США надати Україні необхідну підтримку для її захисту від неспровокованої, невиправданої й жорстокої війни Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

    Блінкен наголосив на непохитній підтримці Сполученими Штатами України та високо оцінив прихильність України до участі в дипломатії.

    «Він підкреслив, що Сполучені Штати, союзники й партнери продовжать притягувати до відповідальності винних за звірства, скоєні в Україні», – додали в Держдепі.

    Нагадаємо, США запроваджують нові санкції проти 120 компаній з Росії та Білорусі.

    Також США запровадили санкції проти російських технологічних компаній.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Держдеп: США притягатимуть до відповідальності винних за звірства в Україні