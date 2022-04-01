США запровадили санкції проти російських технологічних компаній

У новому списку 13 осіб та 21 компанія

Обмеження торкнуться оборонного, аерокосмічного та морського секторів РФ

США продовжують посилювати санкції проти Росії у сфері високих технологій. Під нові обмеження потрапили 13 осіб і 21 компанія. Відповідну інформацію оприлюднили 31 березня на сайті міністерства фінансів Сполучених Штатів.

«Ми продовжуватимемо націлювати на військову машину Путіна санкції з усіх боків», – зазначила глава Мінфіну Джанет Єллен.

Відтак, обмеження, зокрема стосуються:

акціонерного товариства «Мікрон», який є найбільшим російським виробником та експортером мікроелектроніки та найбільшим у РФ виробником мікросхем;

компанії з розробки програмного забезпечення та комунікаційних технологій АТ «НДІ-Вектор»;

комп'ютерної фірми T-Platforms.

США ввели санкції й до ТОВ «Сернія Інжиніринг» і ТОВ «Сертал», які пов'язані з підприємствами із виробництва озброєнь спеціального обладнання. Загалом під нові обмеження потрапили 13 осіб та 21 компанія.

Нагадаємо, ЄБРР спрогнозував, як війна проти України вдарить по економіці РФ.

Також Грузія через 36 днів війни долучилася до санкцій проти РФ.

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