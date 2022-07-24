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    Думки вголос

    Позбавлення громадянства Корбана. Чому влада не коментує свої дії?

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

    •  glavcom.ua
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    Геннадія Корбана позбавили громадянства України - Позбавлення громадянства Корбана. Чому влада не коментує свої дії?
    Геннадія Корбана позбавили громадянства України
    фото: НВ

    Підмочити репутацію можна і за один день, а ось, щоб відновити довіру, потрібен час

    Мовою оригіналу

    Обратите внимание, что по поводу дальнейшей судьбы Геннадия Корбана которому необъяснимо приостановили гражданство, принадлежащее ему по праву рождения, тайных указов и, вообще, всей этой ситуации с «черным списком» нет ни одного официального заявления, если не считать совершенно невнятный комментарий от Михаила Подоляка и многозначительного отказа комментировать ситуацию от Арестовича.

    Молчание. Игнор. Типа, ничего не происходит.

    Больше всего в этой ситуации напрягает даже не вопиющая несправедливость по отношению к Корбану, а нежелание действующей власти объяснить свои действия.

    Если это позиция – огласите ее.

    Если это ошибка – исправьте.

    Если это политическое шапито – то подумайте о том, что подмочить репутацию можно и за один день, а вот, чтобы восстановить доверие, требуется время.

    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Геннадій Корбан Україна громадянство окупація #stoprussia
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    Позбавлення громадянства Корбана. Чому влада не коментує свої дії?