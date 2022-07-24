Позбавлення громадянства Корбана. Чому влада не коментує свої дії?

Підмочити репутацію можна і за один день, а ось, щоб відновити довіру, потрібен час

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Обратите внимание, что по поводу дальнейшей судьбы Геннадия Корбана которому необъяснимо приостановили гражданство, принадлежащее ему по праву рождения, тайных указов и, вообще, всей этой ситуации с «черным списком» нет ни одного официального заявления, если не считать совершенно невнятный комментарий от Михаила Подоляка и многозначительного отказа комментировать ситуацию от Арестовича.

Молчание. Игнор. Типа, ничего не происходит.

Больше всего в этой ситуации напрягает даже не вопиющая несправедливость по отношению к Корбану, а нежелание действующей власти объяснить свои действия.

Если это позиция – огласите ее.

Если это ошибка – исправьте.

Если это политическое шапито – то подумайте о том, что подмочить репутацию можно и за один день, а вот, чтобы восстановить доверие, требуется время.

Джерело: блог Яна Валетова

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