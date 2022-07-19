ЗСУ в районі Нової Каховки збили ворожий винищувач (відео)
Ймовірно українські військові знищили Су-35
Українські зенітно-ракетні війська збили російський винищувач в районі окупованої Нової Каховки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
«Близько 20:00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35», – йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що літак намагався атакувати штурмовики ЗСУ.
«Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався», – додали в командуванні повітряних військ.
Крім того, за добу зенітні ракетні війська збили п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
Нагадаємо, українські воїни, сьогодні у Криворізькому районі на Дніпропетровщині збили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Вартість такого складає близько $100 тис.
Як повідомлялося, ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода.
Також повідомлялося, що заради безпілотників? Путін в Ірані відмовився від карантину.
Зазначимо, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.