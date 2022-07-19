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    ЗСУ в районі Нової Каховки збили ворожий винищувач (відео)

    За добу зенітні ракетні війська збили п'ять безпілотних літальних апаратів - ЗСУ в районі Нової Каховки збили ворожий винищувач (відео)
    За добу зенітні ракетні війська збили п'ять безпілотних літальних апаратів
    фото: Генштаб ЗСУ

    Ймовірно українські військові знищили Су-35

    Українські зенітно-ракетні війська збили російський винищувач в районі окупованої Нової Каховки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    «Близько 20:00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35», – йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що літак намагався атакувати штурмовики ЗСУ.

    «Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався», – додали в командуванні повітряних військ.

    Крім того, за добу зенітні ракетні війська збили п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

    Нагадаємо, українські воїни, сьогодні у Криворізькому районі на Дніпропетровщині збили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Вартість такого складає близько $100 тис.

    Як повідомлялося, ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода.

    Також повідомлялося, що заради безпілотників? Путін в Ірані відмовився від карантину.

    Зазначимо, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.


    Читайте також: Безпілотники для Росії. Звідки Іран має таку техніку


    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ в районі Нової Каховки збили ворожий винищувач (відео)