Заради безпілотників? Путін в Ірані відмовився від карантину (фото)

Російський диктатор, схоже, намагається справити хороше враження в Ірані

Президент Росії Володимир Путін під час свого візиту до Ірану не дотримується уже традиційних для нього посилених карантинних заходів. Зокрема, на зустрічах у рамках візиту немає довгих столів, які б тримали інших учасників переговорів на відстані.

Про відмову від карантинних заходів свідчать фото із зустрічей, оприлюднені російськими ЗМІ. На одній із зустрічей замість уже традиційного для Путіна довгого стола було декілька малих столиків.

Путін в Ірані

Зустрічі Путіна в Ірані 19 липня

Сьогоднішня поведінка Путіна дуже відрізняється від того, як він зазвичай поводиться на зустрічах з іноземними лідерами та навіть з російськими чиновниками.

Зустріч Путіна з Шольцом

Путін на Каспійському саміті

Путін і Лавров

Як відомо, нещодавно Росія звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України. За даними США, Іран нібито збирається надати Росії дрони і навіть готується навчити росіян ними користуватися.

Одразу після оприлюднення цієї інформації міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що Іран проти війни Росії з Україною, та заперечив твердження про наміри Ірану постачати Росії дрони.

Крім того, в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, Абдуллахіан наголосив, що Тегеран уникає будь-яких кроків, що можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, включно із постачанням військової техніки.

США своєю чергою виступили з погрозою, що у разі передачі Росії безпілотників на Іран очікує посилення санкцій.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 19 липня відвідує Іран з візитом для обговорення ситуації в Сирії та питання українського зерна. Очікується, що в Ірані він проведе зустріч із президентом країни Ібрагімом Райсі та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Як заявили у Кремлі, цю зустріч буде присвячено «спільним крокам із метою встановлення міцного миру та стабільності в Сирії».

Путін також обговорить з Ердоганом питання вивезення зерна з українських портів, заблокованих через напад РФ. 13 липня переговори на цю тему відбулися у Стамбулі. Як повідомила раніше турецька сторона, на саміті в Тегерані буде йтися про «поточні події в Сирії, боротьбу з терористичними організаціями, такими як Робітнича партія Курдистану та ІДІЛ, зусилля щодо політичного врегулювання, гуманітарної ситуації та добровільного повернення сирійців у країну».

Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що оточення президента Росії Володимира Путіна вже майже два роки сидить на карантині з постійною ізоляцією та медичними тестами. Попри чотири щеплення від коронавірусу, ослаблення пандемії та повномасштабне вторгнення в Україну, проходження карантину було збережено для тих, хто безпосередньо контактує з Путіним. Також люди, які оточують Путіна, змушені постійно здавати аналізи на коронавірус та інші інфекції.

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