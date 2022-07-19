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  4. ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода (фото)
рус
    Події в Україні

    ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода (фото)

    ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода (фото)
    фото: Сергій Болвінов/Facebook

    Судячи з маркування – зенітна керована ракета 5в55 випущена з ЗРК С-300

    Українські захисники збили російську ракету над Харківщиною, яку окупанти запустили із ЗРК С-300. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

    Слідчими виявлено ракету, якою окупанти намагалися обстріляти Харківську область. ЗСУ збили цю ракету в області. Вона вилетіла сьогодні з території Белгорода приблизно о четвертій ранку.

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    ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода (фото)
    ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода (фото)
    ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода (фото)
    ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода (фото)
    ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода (фото)

    «Судячи з маркування – це зенітна керована ракета 5в55, ЗРК С-300. Ведуться усі необхідні слідчі дії на місці знахідки», – повідомив Болвінов.

    До слова, у Харківській області через ворожі атаки за добу сталося дві пожежі на полях пшениці.

    Нагадаємо, 17 липня окупанти обстріляли село на Харківщині, загинув мирний житель. Також у тимчасово окупованому селищі Борова (Харківська область) росіяни обладнали морг, куди звозять своїх військових.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода (фото)