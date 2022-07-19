ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода (фото)

Судячи з маркування – зенітна керована ракета 5в55 випущена з ЗРК С-300

Українські захисники збили російську ракету над Харківщиною, яку окупанти запустили із ЗРК С-300. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Слідчими виявлено ракету, якою окупанти намагалися обстріляти Харківську область. ЗСУ збили цю ракету в області. Вона вилетіла сьогодні з території Белгорода приблизно о четвертій ранку.

«Судячи з маркування – це зенітна керована ракета 5в55, ЗРК С-300. Ведуться усі необхідні слідчі дії на місці знахідки», – повідомив Болвінов.

До слова, у Харківській області через ворожі атаки за добу сталося дві пожежі на полях пшениці.

Нагадаємо, 17 липня окупанти обстріляли село на Харківщині, загинув мирний житель. Також у тимчасово окупованому селищі Борова (Харківська область) росіяни обладнали морг, куди звозять своїх військових.