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    Події в Україні

    Десантники знищили групу окупантів із дивними шевронами (фото)

    На шевроні загарбників зображені бурундуки-рятівники Чіп та Дейл&nbsp; - Десантники знищили групу окупантів із дивними шевронами (фото)
    На шевроні загарбників зображені бурундуки-рятівники Чіп та Дейл 
    фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ України/Telegram

    На плечі рашистів були герої анімаційного телесеріалу

    Десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили групу російських окупантів. Увагу українських вояків привернув шеврон на плечі загарбника. Його знімками бригада поділилася у Telegram-каналі.

    На шевроні зображені бурундуки-рятівники Чіп та Дейл – герої анімаційного телесеріалу студії Волта Діснея. Також тут є напис «Слабоумие и отвага».

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    Десантники знищили групу окупантів із дивними шевронами (фото)
    Десантники знищили групу окупантів із дивними шевронами (фото)

    «От так, через власне «слабоумне», виконуючи злочинні накази командирів, російські солдати удобрюють український чорнозем», – ідеться у підписі до фото.

    Нагадаємо, напередодні артилерія та інженерно-саперні підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України України знищили танкову роту російських окупантів.

    Раніше повідомлялося, що миколаївські десантники 8 липня на Донбасі спалили п’ять танків та взяли в полон російських окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна полон Україна окупація #stoprussia
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    Десантники знищили групу окупантів із дивними шевронами (фото)