Десантники знищили групу окупантів із дивними шевронами (фото)

На шевроні загарбників зображені бурундуки-рятівники Чіп та Дейл

На шевроні загарбників зображені бурундуки-рятівники Чіп та Дейл

На плечі рашистів були герої анімаційного телесеріалу

Десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили групу російських окупантів. Увагу українських вояків привернув шеврон на плечі загарбника. Його знімками бригада поділилася у Telegram-каналі.

На шевроні зображені бурундуки-рятівники Чіп та Дейл – герої анімаційного телесеріалу студії Волта Діснея. Також тут є напис «Слабоумие и отвага».

«От так, через власне «слабоумне», виконуючи злочинні накази командирів, російські солдати удобрюють український чорнозем», – ідеться у підписі до фото.

Нагадаємо, напередодні артилерія та інженерно-саперні підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України України знищили танкову роту російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що миколаївські десантники 8 липня на Донбасі спалили п’ять танків та взяли в полон російських окупантів.