Кислиця спрогнозував сумне майбутнє посла Росії в ООН

Майже вся російська дипломатія – це або вихідці з багатьох «поколінь совєцьких дипломатів», або співробітники спецслужб

Посол Росії в ООН Василь Небензя, відомий своєю цинічною брехнею про Україну, поза межами російської системи не зможе ніяк себе реалізувати. Таку думку висловив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у інтерв’ю «Українській правді».

Український дипломат наголосив, що чекати каяття від Небензі не варто, адже для нього ціна такого кроку буде надто високою.

«У мене немає ніяких ілюзій щодо Небензі. Якщо хтось думає, що його проб'є, і він покається просто на засіданні або вийде до преси в кулуарах ООН і, як той радник із Женеви, почне гнати на свого гауляйтера, то ви всі дуже наївні люди. Такого ніколи не станеться з багатьох причин. Небензя не має вибору. Небензя за межами потворної, збоченої російської системи – ніхто.

Навіть якщо уявити собі, що він залишиться на Заході, він – ніхто. Він навіть не заробить на своє життя і буде відключений від усіх своїх заощаджень у російському умовному «Ощадбанку». Тобто він – ніхто», – сказав Кислиця.

Представник України в ООН зазначив, що вся російська дипломатія – це люди на 98% двох категорій: або вихідці з багатьох «поколінь совєцьких дипломатів», або це співробітники спецслужб.

«Тому, попри всю складність процесів, недосконалість українського суспільства, українське суспільство дає тобі, громадянину вільної країни, право вибору й можливість реалізувати твій вибір. Російське репресивне, авторитарне суспільство тобі не дає такого права, можливості. І в цьому велика різниця між нами», – додав дипломат.

Нагадаємо, 6 червня посол Росії в ООН Василь Небензя залишив залу засідання Ради безпеки ООН серед виступу президента Європейської ради Шарля Мішеля, який прямо обвинуватив Росію у воєнних злочинах в Україні, у брехні та створенні глобальної продовольчої кризи. Залишивши засідання, російський посол пояснив журналістам, що «не міг залишитися» і звинуватив Мішеля в «брехні».

Сергій Кислиця висміяв постійного представника Росії в ООН Василя Небензю, який вийшов із зали засідань Ради безпеки ООН під час виступу президента Європейської ради. «Ще ніколи нерви так не підводили путінського посланця», – пожартував Кислиця.