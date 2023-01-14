Рашисти обкурилися і ледь не вийшли на позиції ЗСУ: аудіоперехоплення дружини окупанта

Росіянка телефоном розповіла своїй знайомій про непоодинокі випадки вживання наркотичних засобів солдатами зс РФ

Російські окупанти на фронті вживають наркотики. Одного покарали за те, що він «ширнувся», а інші обкурилися і ледь не вийшли на позиції Збройних сил України. Про це йдеться у телефонній розмові дружини командира одного з підрозділів зс РФ та її знайомою. Цю розмову перехопило та оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Павлик знаєш, що говорить? «Валя, ти не повіриш: мої дов*ой*би пообкурювалися вчора, вони очі, каже, у них ні**я. Якісь кролики-зайчики», – розповідає подрузі дружина окупанта.

За словами росіянки, її чоловік тягнув одного з підлеглих. Він пояснив, що військовий міг би вийти на українські позиції в стані наркотичного сп'яніння.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Жінка також розповіла про ймовірну безглузду загибель одного із російських загарбників. За офіційною версією, він «вистрибнув з БТР і втікав у бліндаж». Але командир підрозділу зс РФ розповів, що солдат «ширнувся» і отримав за це покарання, тому що він «не штурмовик, а шахтар».

Нагадаємо, керівник фонду «Русь сидящая» Ольга Романова розповіла, що ПВК «Вагнера» розпочала вербування у жінок-в'язнів російських в'язницях.

Раніше ватажок кишенькової ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що у його угруповання «постійно намагаються вкрасти перемогу», натякаючи на повідомлення міноборони РФ про нібито захоплення українського Соледару.