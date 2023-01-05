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Окупанти мріють втекти від ЗСУ на війну в Сирію – перехоплення СБУ (аудіо)

Олександра Садова
glavcom.ua
Окупанти мріють втекти від ЗСУ на війну в Сирію – перехоплення СБУ (аудіо)
фото з відкритих джерел

Десантник визнає, що їхня розвідка не працює, а в українських захисників кращі і екіпіровка, і озброєння

Українські захисники влаштовують таке пекло загарбникам, що ті мріють втекти на війну в Сирію. Про це розповів російський військовий своїй дружині у телефонній розмові, яку перехопила СБУ.

Російський десантник, маючи досвід участі у сирійській війні, розраховував на легкі перемоги і в Україні. Та потрапивши під «роздачу» ЗСУ на Запорізькому напрямку, зрозумів свою помилку. Він зізнався, що вже заздрить своїм колегам, яких планують відправити до Сирії: «Иванычу за*бись – в Сирию поедет. Он и еще один. На шару. Поедут под Рязань на учебу, на саперов. И поедут в Сирию».

Натомість йому разом із залишками східного воєнного округу доведеться протистояти ЗСУ, які методично знищують елітні десантно-штурмові війська РФ. Сам десантник визнає, що їхня розвідка не працює, а в українських захисників кращі і екіпіровка, і озброєння.

«Нас просто кидают против артиллерии, пехоту… Нам сказали: в деревню зашли там что-то 20 человек. Заехать надо, выкинуть их. Мы поехали, а там 4 танка и пехотных х*ева гора... мы даже до деревни не смогли доехать, нас разъ*бали по дороге. Второго батальона вообще уже не существует. У нас от штатной роты человек 20 осталось», – зізнається загарбник.

А щоб зберегти своє життя, росіяни можуть зателефонувати на гарячу телефонну лінію (+380936886888) і здатися в полон.

Нагадаємо, окупанти вивели на фронт фрегат «Адмірал Горшков», озброєний гіперзвуковими крилатими ракетами «Циркон». Таким чином Росія намагається відвернути увагу від невдач у війні з Україною. 

Планується, що фрегат виконуватиме завдання бойової служби в акваторіях Середземного моря, Атлантичного та Індійського океанів. В ході бойової служби заплановано учбове застосування гіперзвукових ракет «Циркон».

Раніше повідомляли, що офіс генерального прокурора систематизував сексуальні злочини на окупованих територіях. Правоохоронці вважають, що є чітка модель поведінки окупантів

Прокурори припускають, що російські командири знають про сексуальне насильство, яке чинять їх підлеглі, а в деяких випадках навіть заохочують до нього.

Також окупанти поспіхом роздають жителям Донбасу російські документи.

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Теги: окупанти ЗСУ СБУ війна

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