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Поляки розстрілюють українців, які хочуть здатися в полон: перехоплена розмова окупанта (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поляки розстрілюють українців, які хочуть здатися в полон: перехоплена розмова окупанта (аудіо)
фото ілюстративне

Між «вагнерівцями» та російськими військовими конфлікт

Російський загарбник розповів батьку про бойові ситуації з представниками ПВК «Вагнер» та обговорив з ним чутки про поляків, які розстрілюють українців за відступ з позицій. Розмову перехопило Головне управління розвідки. 

Окупант розповідає, що втрати у «вагнерівців» великі. Росіяни, які прийшли воювати разом з ним, підірвали їм танк та «Тигр».

«Я то че, я рядом стоял. Смотрел просто, как пизд*ят? правильно, лучше быть свидетелем... Там они гибнут нах*й: вагнеровские потери минобороны не считает вообще», – розповідає окупант про побиття офіцерів.

Також окупант розповідає, що в Україні воює дуже багато поляків. А американці випробовоють на польських військових препарати, які дозволяють їм не відчувати болю. А за відступ чи здачу в полон поляки розстрілюють.

Нагадаємо, триває 327-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках та зазнає значних втрат у живій силі. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар’їнка на Донеччині.

Теги: війна ЗСУ Польща окупанти росія

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