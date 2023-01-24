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Десятки тисяч нових солдатів не допомогли Росії – військовий високопосадовець США

glavcom.ua
Десятки тисяч нових солдатів не допомогли Росії – військовий високопосадовець США
Погано навчені мобілізовані не допомогли Росії
фото з відкритих джерел

Нові російські військові на фронті не вплинули на хід війни, бо були непідготовленими та мали проблеми із спорядженням

За останні кілька місяців Росія спрямувала в Україну десятки тисяч нових військових для посилення лінії фронту. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву високопоставленого військового чиновника США.

Нова жива сила нічого не змінила в розстановці сил. Ключову причину співрозмовник видання бачить у тому, що військові були «погано екіпірованими, погано навченими» для того, аби лишитися «кинутими на поле бою».

Також військовий чиновник наголошує на проблемах менеджменту армії. Росія спрямувала військових на заміну або підсилення існуючих підрозділів замість того, щоб працювати з новоорганізованими та згуртованими підрозділами.

Раніше повідомлялося, що згідно з поіменним списком втрат російських військ, який склали журналісти та волонтери, станом на 23 січня вдалося підтвердити інформацію про 12 225 вбитих солдатів та офіцерів.

А за даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати особового складу противника на ту ж дату (23 січня) склали 121 480 осіб.

Теги: фронт втрати мобілізація

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